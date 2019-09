Varazze, prende il via la finale di Genova per Voi

Inizia oggi a Varazze fino a domenica 22 settembre la finalissima di Genova Per Voi, il Talent per Autori che ha premiato negli anni quelli che sarebbero stati i nuovi successi. Infatti le migliori canzoni e quelle nelle hit degli ultimi tempi sono state scritte dai vincitori del Talent.

Emanuele Dabbono che ha partecipato a X Factor e naturalmente a Genova per Voi e dopo molti successi ad oggi scrive i testi per Tiziano Ferro, ma anche a Federica Abbate che vince anche il talent con il brano Inconsistente che le procura un contratto come autrice per Universal Music Publishing. ha scritto diversi brani per artisti come Anna Tatangelo, Giusy Ferreri, Il Volo, Deborah Iurato, Fedez e Francesca Michielin.

Ci sarà anche il rapper Willie Peyote, che ha iniziato la sua carriera proprio da Genova Per Voi.