Nasce ufficialmente il partito 'Cambiamo!' di Giovanni Toti: "Nuova casa di chi crede in crescita, sviluppo, meritocrazia e futuro"

È nato ufficialmente oggi il nuovo partito 'Cambiamo!' che fa capo al governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Eccoci a Palazzo Grassi di Roma dove oggi è stato firmato l'atto costitutivo del partito Cambiamo! con tanti assessori, consiglieri regionali, amministratori provenienti da tutta Italia e con i parlamentari che sono saliti a 9 - dichiarano da 'Cambiamo!' - ai 5 deputati che abbiamo presentato la scorsa settimana si sono aggiunti 4 senatori: Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello, Gino Vitali e Paolo Romani”.

“Da questo momento il panorama politico si arricchisce ufficialmente di una nuova forza che punta a dare voce a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dai partiti tradizionali e sognano un centrodestra nuovo - proseguono dal neonato partito - da oggi gli uomini e le donne che credono nella crescita, nello sviluppo, nella meritocrazia e nel futuro hanno una nuova casa. Si parte, cambiamo insieme”.

“In questa sala ci sono tante persone e tanti amministratori che credono in questo progetto e che hanno deciso di darci una mano - ha dichiarato Toti- con loro può esserci davvero una svolta nella classe politica di questo Paese. Presto costruiremo un comitato di coordinamento provvisorio per cominciare a lavorare e avere punti di riferimento sui territori, per poi scegliere nel più breve tempo possibile i nostri dirigenti con un sistema di democrazia dal basso, come abbiamo sempre chiesto, per allargare le idee e includere più persone”.

“Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco può farlo in 'Cambiamo!' - ha concluso Toti - sapendo però che qui si parte tutti dal basso e a scegliere sono e saranno sempre i nostri elettori”.

In allegato la lista dei firmatari.