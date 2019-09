Savona, al via il "Corso per Genitori separati e non"

Il 23 settembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in via Castodenga (ex prima Circoscrizione via Crispi) Lavagnola – Savona, prenderà il via il "Corso per Genitori separati e non".

Questo sarà il primo di una serie di 4 incontri (uno ogni 2 settimane) che termineranno Lunedì 4 Novembre, con l'intento di essere più vicini possibile alle problematiche dei genitori, sia che questi siano separati o no.

La necessità di questo nasce dal fatto che sempre più coppie hanno problemi sul come relazionarsi con i figli, come gestirli, come non farli sentire un peso, o pretendere da loro troppe aspettative.

Sempre più spesso sentiamo frasi come...” non so come fare per farmi ubbidire!” oppure “ l'unico momento di tranquillità è quando guarda la TV o quando gioca alla play”, oppure dar loro una punizione senza spiegarne il motivo.

Naturalmente non sono invitati solo i genitori, ma anche i nonni, gli zii, insomma tutto coloro che ruotano attorno ad un bambino perché è importante sapere come comportarsi per non creare confusione in queste piccole menti.

A questi incontri parteciperanno i tecnici dell'Associazione Papà Separati Liguria A.P.S. La partecipazione ai corsi è gratuita e per le adesioni contattare il 3382295037 Anna Rosso.

Programma

23 settembre 2019 ore 18.00 - La genitorialità. La gestione emotiva del trauma (cambiamento, separazione, cambio di consuetudini). Competenze specifiche per la gestione delle emozioni per gli aspetti riferiti alla scelta. Le nostre reazioni, come ci confrontiamo con i figli. I livelli di intervento.

7 ottobre 2019 ore 18.00 - Dalla parte del figlio Spunti per le varie fasce di età (sotto i 5, 6-12, 13-18, maggiorenni) dagli occhi di una figlia/figlio difronte ai comportamenti positivi e negativi del genitore separato. L'importanza del ruolo del genitore non affidatario e del suo atteggiamento nei confronti del genitore affidatario.

21 ottobre 2019 ore 18.00 - dalla parte del genitore Il ruolo di genitore non è totalizzante. Idee e proposte per una gestione equilibrata del nostro tempo.

4 novembre 2019 ore 18.00 L’associazione La sua storia la funzione di ieri e quella di domani.