Cairo, cucciolo di cane abbandonato sul ciglio della strada: era intrappolato in una cassetta della frutta

Una gesto deplorevole. Una cassetta di plastica per la frutta di colore blu con due pietre sopra. Il tutto per impedire la fuga. E' stato abbandonato cosi un cucciolo di cane, pare un meticcio simil pastore tedesco di 60/70 giorni circa.

L'animale è stato rinvenuto sul ciglio della strada all'interno del territorio comunale di Cairo Montenotte. La bestiola è stata ritrovata ieri sera (intorno alle ore 21.30) per caso dal cane di una ragazza.

Immediato è scattato l'allarme con la chiamata al 112. In poco tempo, il cagnolino è stato recuperato dall'ambulanza. Ora è al sicuro e sta bene. Terminato il protocollo sanitario, sarà portato in canile per l'adozione.