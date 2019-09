Il giornalista Luca Telese ospite di Radio Onda Ligure 101

Il popolare giornalista televisivo Luca Telese interverrà oggi pomeriggio in diretta su Radio Onda Ligure 101. Sarà un’occasione per parlare anche dell’appuntamento con il Festival Cervo ti Strega 2019, in programma domenica all'Oratorio di Santa Caterina, quando Telese intervisterà Antonio Scurati vincitore del Premio Strega 2019 con il suo libro M. Il figlio del Secolo.

Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, Luca Telese è reduce dal successo della trasmissione “In onda” condotta per tutta l’estate su La7 con David Parenzo.

L’intervista è in programma alle 16 e 10 circa nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà anche online sul sito www.ondaligure.it