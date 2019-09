Primi spiragli per Piaggio Aerospace: 40 dipendenti richiamati dalla cassa ma si attendono le commesse sui P180 (FOTO e VIDEO)

In vista della finalizzazione dei contratti istituzionali per l’acquisto da parte delle Forze Armate di 9 P.180 e il riammodernamento di altri 19, circa 40 dipendenti, per lo più del reparto ingegneria, sono stati richiamati dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nel mese di settembre. Lo ha annunciato il Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, nel corso di un incontro avuto oggi con i sindacati presso l’Unione Industriali di Savona.

E’ stato anche confermato, come già comunicato nei mesi scorsi alle organizzazioni sindacali, un ulteriore graduale progressivo riassorbimento di operai e tecnici, fino al completo rientro dell’intera forza lavoro nel momento in cui i contratti istituzionali relativi ai P.180 saranno sottoscritti.

Il Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ha poi ricordato che il Programma per il rilancio di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation – entrambe in amministrazione straordinaria - è stato depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico a metà del mese di agosto, ben prima del termine di scadenza previsto (30 agosto). In questo momento l’azienda è in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzi l’esecuzione del Programma attraverso un provvedimento che dovrebbe pervenire entro la prima quindicina di ottobre prossimo, dopo che il Comitato di Sorveglianza ha già espresso il proprio parere favorevole.

Tra i temi affrontati nell’incontro odierno anche la firma del decreto per l’acquisto di un sistema P.1HH. Il Commissario Nicastro ha confermato alle segreterie sindacali e alle RSU che la bozza di decreto ministeriale risulta essere stata trasmessa al Parlamento alla fine di agosto e si attende ora il via libera da parte delle due Commissioni Difesa di Camera e Senato.

"Ci sono delle questioni che riguardano i lavoratori in cassa integrazione ma che si coniugano con le decisioni che deve prendere il nuovo il Governo rispetto alle commesse sugli aerei" commenta Alessandro Vella della Cisl.

"Oggi ci sono 488 lavoratori in cassa integrazione - prosegue - il Commissario ha presentato il piano industriale il 12 agosto quindi, entro 60 giorni, il Mise dovrà dare un parere. Nel frattempo però, noi chiediamo con forza al Governo una decisione sulle commesse degli aerei. Sono 260 milioni sulle commesse dei P180. 160 milioni invece, è il valore della commessa del P.1HH. Questo darebbe una prospettiva industriale e consentirebbe alle persone di rientrare dalla cassa integrazione".

"Sono rientrate 40 persone rispetto al contratto di manutenzione che è stato sottoscritto a luglio. Questo però, rispetto alla cassa integrazione non basta. Oggi il Commissario ha ribadito l'importanza strategica del settore civile della Piaggio, questo mi fa piacere. Cosa che l'azionista precedente aveva sottovalutato - conclude - Su questo argomento noi pensiamo che il P.180 possa avere un futuro importante".