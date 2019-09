350 pedaggi evasi nelle province di Imperia e Savona: nei guai automobilista francese, ma viene assolto

“Insufficienza di prove”. È la motivazione con cui il giudice Francesca Minieri questa mattina ha assolto B.H. cittadino francese, residente in Costa Azzurra, accusato di aver preso l’autostrada dei Fiori, tra il luglio del 2014 e l’ottobre del 2015, senza pagare il dovuto pedaggio all’uscita.



350 i pedaggi inevasi, per un totale di 33mila 900 euro. Secondo l’accusa, l’uomo, con la sua auto, una Volkswagen, si accodava agli automobilisti che lo precedevano, e non appena la sbarra si alzava passava impunemente. I passaggi erano stati registrati a Ventimiglia, a Sanremo, a Imperia, ma anche nel savonese ad Albenga e a Borghetto Santo Spirito.



A inchiodarlo le telecamere dell’Autostrada dei Fiori che lo ha denunciato con l’accusa di insolvenza fraudolenta. Durante il processo non è però stato dimostrato che alla guida dell’auto ci fosse lui.



L’automobilista era difeso dagli avvocati Mario Leone e Sabrina Amoretti.