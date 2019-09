Loano, auto sfonda la vetrina di un negozio: paura lungo la via Aurelia (FOTO)

Attimi di paura nel tardo pomeriggio odierno a Loano. Per cause ancora in via di accertamento, un'automobile ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento. L'episodio è accaduto lungo la via Aurelia incrocio via Verdi, poco prima dell'Istituto Falcone Borsellino

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia locale.

Le persone a bordo del veicolo, due donne e due ragazzini, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per fortuna, tanto spavento, ma nessuna conseguenza fisica.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito qualche disagio.