Il FAI Albenga Alassio propone due visite a Casa Carbone e alla Miniera di Gambatesa

La Delegazione FAI di Albenga Alassio propone una splendida iniziativa di visita guidata.

Sabato 26 Ottobre 2019, vi porteremo alla scoperta del Bene FAI Casa Carbone e della Miniera di Gambatesa di cui si raccontano alcune notizie storiche:

Casa Carbone: Casa carbone è una proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1987 a seguito di un lascito dei fratelli Emanuele e Siria Carbone. La palazzina, costruita a metà dell’Ottocento, offre un fedele documento del vivere borghese a cavallo fra 800 e 900. La visita si snoda attorno al salone centrale che rappresenta il fulcro della breve sequenza di camere e stanze di piccole proporzioni gradevolmente arredate con mobilio e suppellettili risalenti al XIX sec. Casa Carbone si concede in tutto il suo fascino al visitatore che in essa troverà un passato comune fatto di quotidianità arricchito di oggetti che rappresentano il calore di un atmosfera domestica.

Miniera di Gambatesa: La miniera di Gambatesa si trova nel comune di Ne in Val Graveglia nell’entroterra di Chiavari. Il sito minerario, inaugurato nel 1876, è stato il più grande giacimento di manganese d’Europa. La miniera di Gambatesa , attiva fino al 2011, rappresenta un monumento al lavoro e al sacrificio resi fruibili al pubblico per conoscere un capitolo importante della nostra storia e di quella dell’industria estrattiva italiana. L’itinerario si sviluppa per circa 1500 metri all’interno del sito minerario e si svolge a bordo di un trenino che scende nelle viscere per 500 metri.

Il programma della giornata sarà il seguente:

Sabato 26 Ottobre

Ore 7:30: partenza in bus da Albenga.

Ore 9:30: arrivo alla Miniera di Gambatesa (Comune di Ne).

Ore 10 : 00 : inizio visita guidata primo gruppo.

Ore 10:30: inizio visita guidata secondo gruppo.

Ore 12:00: partenza per Lavagna e pranzo libero in Città.

Ore 15:00: inizio visita guidata a Casa Carbone del primo gruppo.

Ore 15:30: inizio visita guidata a Casa Carbone del secondo gruppo.

Ore 17:00: partenza per Albenga.

Contributo Minimo Individuale:

45€: non iscritti FAI.

38€: iscritti FAI.

25€: bambini sotto i 12 anni.





Pagamento: Bonifico Bancario

La quota comprende: viaggio in bus granturismo (Balestrino Viaggi); biglietto di ingresso e visita guidata a Casa Carbone; ingresso e visita guidata alla Miniera di Gambatesa; assicurazione e assistenza.

Pranzo Libero; è fortemente consigliato un abbigliamento adeguato con scarpe comode.

Iscrizione e prenotazione :

La giornata è limitata ad un numero massimo di visitatori. Pertanto si chiede di confermare la propria adesione prenotando entro Lunedì 14 Ottobre; nella stessa data è richiesto il versamento via bonifico della quota d’iscrizione.

Le prenotazioni si effettuano via mail compilando e rimandando al mittente il modulo di adesione che si riceve.

Per informazioni:

Caterina: 328 075 8376

Germana: 347 458 5293

albenga@delegazionefai.fondoambiente.it

O tramite i canali social di Facebook e Instagram