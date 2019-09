Il Festival Internazionale di Musica di Savona parte dal Trio Spiritus Almus

Sabato 21 Settembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Filippo Neri ( Via Genova, 4bis, 17100 Savona SV ) prenderà il via la VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona: diciotto appuntamenti, progettati organizzati e promossi dall’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica.

Il primo appuntamento vedrà in programma il Trio Spiritus Almus formato dal mezzosoprano Maria Do Céu Alexandrino, dal flauto di Viviana Marella e dall’organo di Antonio Delfino: un viaggio dalla fine del XIX Secolo alla più recente contemporaneità. Da Paul Hindemith (Acht Stücke für Flöte allein - Rezitativ, Scherzando) a Gerhard Strecke (Praeludium und Fuge), passando per Marco Enrico Bossi (Improvviso), Bernhard Krol (Notturni sacri) e Jean Langlais (Missa in simplicitate, Credo, Sanctus, Agnus Dei), senza dimenticare Antonio Delfino (con la prima esecuzione assoluta di Threnody for Pilo) e Alessandro Delfino (Vexilla regis prodeunt).

Programma

Gerhard Strecke (1890 – 1968): Praeludium und Fuge, Op. 101, n. 10, per organo

Jean Langlais (1907 – 1991): Missa in simplicitate - Kyrie, Gloria, per voce e organo

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925): Improvviso, per flauto e organo

Jean Langlais: Credo, per voce e organo

Bernhard Krol (1920 – 2013): Notturni sacri, Op. 113 - Betlehem, Nikodemus, Getsemani, per flauto e organo

Jean Langlais: Sanctus, per voce e organo

Antonio Delfino (1958): Threnody for Pilo, per flauto e organo (prima esecuzione assoluta)

Jean Langlais: Agnus Dei, per voce e organo

Paul Hindemith (1895 – 1963): dagli Acht Stücke für Flöte allein - Rezitativ, Scherzando, per flauto solo

Alessandro Delfino (1961): Vexilla regis prodeunt, per voce, flauto e organo