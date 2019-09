Mons. Calogero Marino e don Claudio Doglio alla presentazione del "Lanzarottus Day" di Varazze

Alle ore 21:00 di venerdì 20 settembre 2019 a Varazze, presso l’Oratorio di Nostra Signora Assunta, in via Montegrappa n.1, in occasione della presentazione dell’ottava edizione del "Lanzarottus Day", giornata di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dall’insigne concittadino che, come ormai avviene ogni anno dal 2012, si svolge il penultimo sabato di settembre, con il diretto coinvolgimento delle locali associazioni e della cittadinanza, oltre al Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, all’Assessore Mariangela Calcagno, interverranno e porteranno il loro saluto e contributo al ricordo del navigatore ed esploratore varazzino, anche:



- il Vescovo di Savona Noli Mons. Calogero Marino, e don Claudio Doglio parroco della Collegiata di Sant’Ambrogio;

- Caterina Mordeglia, Sindaco di Celle Ligure e Madrina della manifestazione;

- il Prof. Giovanni Delfino Segretario del Comitato Malocello Internazionale;

- il Dr. Enrico Hullweck, già Sindaco di Vicenza e Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali;

- il Presidente dell’ANA Savona Emilio Patrone;

- la nipote del Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del “Galilea”, Valerie Braun in Malerba.

Gli organizzatori invitano turisti e cittadinanza ad intervenire a questo importante incontro, che si tiene nella storica chiesa di Nostra Signora Assunta di Varazze, in via Montegrappa n.1.