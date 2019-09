Piaggio Aerospace, reintegrati 40 lavoratori a settembre. L'assessore Benveduti: "Ora vogliamo conoscere il piano di rilancio industriale"

Il reintegro dei quaranta dipendenti di Piaggio nel mese di settembre è senz’altro una notizia positiva che va a migliorare una situazione che non può e non deve gravare sulle spalle dei lavoratori. Auspichiamo che con la sottoscrizione dei contratti istituzionali relativi ai P180, venga – come da accordi – ripristinata l’intera forza lavoro, con il graduale riassorbimento dei 488 lavoratori ancora in cassa”.

È il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito della riunione tenutasi nel pomeriggio tra il commissario Straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro e i sindacati.

“Rimaniamo tuttavia – continua Benveduti - ansiosi di conoscere il piano di rilancio industriale, depositato ad agosto dal commissario straordinario Nicastro. A nostro avviso, non è ipotizzabile coinvolgere Piaggio in una visione a medio-lungo termine che porti a vendite parziali o cessioni che non diano all’azienda il respiro industriale di lungo periodo che merita, col rischio, a breve, di dover replicare le tristi vicende degli ultimi anni. Abbiamo il dovere morale di tutelare le competenze tecnologiche e del saper fare dei nostri lavoratori”.