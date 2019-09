Vado Ligure, annunciata da Infineum e Adecco l’apertura delle iscrizioni per un corso di formazione per operatori d’impianto chimico

Infineum Italia e Adecco hanno annunciato l’apertura delle iscrizioni per un corso di formazione per operatori d’impianto chimico.

Il corso, gratuito e a numero chiuso, inizierà a novembre 2019 e avrà una durata complessiva di 250 ore. Si rivolge a 16 diplomati/e in discipline tecnico-scientifiche e giovani in possesso di una laurea breve in discipline scientifiche.

Al termine del corso, i/le candidati/e più brillanti saranno assunti/e con contratto di somministrazione/a tempo determinato nel 2020.

Il corso si terrà nella sede di Infineum Italia a Vado Ligure (SV).

Per candidarsi, compilare l’apposito format online al link https://go0.it/GkKY5 oppure accedendo al sito www.adecco.it entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni, scrivere all’indirizzo: savona.guidobono@adecco.it

Infineum è leader mondiale nella formulazione, produzione e marketing di additivi per oli lubrificanti e carburanti. Gli additivi chimici Infineum sono presenti globalmente in un veicolo su tre e sono progettati per migliorare le prestazioni del carburante, ridurre le emissioni e consentire un trasporto più pulito/sostenibile. Cerchiamo persone di talento che entrino a far parte della nostra rete per poter insieme continuare a far progredire la mobilità verso un futuro più sostenibile. Se stai cercando una carriera professionale gratificante e desideri contribuire alla realizzazione della futura generazione di additivi chimici performanti, visita il sito www.infineum.com/careers.

Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2.000 professionisti e più di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è partner di oltre 11.000 clienti