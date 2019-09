Celle Ligure, l'ultimo commosso saluto a Valentina Agostini (FOTO)

"L'augurio che vorrei fare a Valentina è che possa vedere un cielo e una terra nuova con speranza. Non si porti dietro nessuna tristezza e rancore. Valentina ha fatto un ultimo tornante, le piaceva scappare dalla quotidianità".

Così Don Piero Giacosa ha voluto ricordare nella chiesa di San Michele a Celle Valentina Agostini, 41enne cellese deceduta a Canazei, in Trentino Alto Adige, lo scorso 5 settembre a causa di una caduta di circa 40 metri durante un'escursione.

Parenti, amici e conoscenti si sono stretti questa sera intorno a lei nella chiesa cellese per la messa in suo ricordo porgendole l'ultimo commosso saluto.

Valentina, segretaria del reparto pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona e esploratrice per passione, stava percorrendo a piedi il sentiero che dalla forcella Pordoi posta al sottostante passo Pordoi quando è scivolata per il ripido percorso ed è rotolata per una ventina di metri sul ghiaione. L’allarme al 112 era stato lanciato dal gestore del rifugio che aveva sentito delle urla.