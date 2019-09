Comitato Treno Alpi Liguri: domenica 22 settembre il 1° Convegno Ferroviario

Il Comitato Treno Alpi Liguri invita domenica 22 settembre 2019 al 1° Convegno Ferroviario delle Alpi Liguri, a Ceva (Cn).

La finalità del Convegno, ispirato ai principi della “coesione territoriale”, è di raccogliere e sintetizzare argomentazioni e valutazioni sulle ferrovie che cingono e attraversano le Alpi Liguri (Ceva-Mondovì-Cuneo-Ventimiglia-Savona-Ceva-Ormea), per individuare se e come possano essere adeguate e pienamente impiegate nel realistico e sostenibile perseguimento di obiettivi che divengono sempre più urgenti, quali: un vero riequilibrio modale strada-ferrovia, il sostegno alle attività produttive con riduzione dell’incidentalità e dei costi sanitari e di manutenzione stradale, la riqualificazione dell’offerta turistica, il contenimento del consumo di suolo e il ripopolamento delle aree montane.

L’appuntamento per la sessione del mattino è alle ore 10, nella Biblioteca Civica “Aloysius Bertrand” di Ceva, in Via Pallavicini 11, a soli 600 m dalla stazione ferroviaria.

Il convegno, condotto da G.Rinaudo, riprenderà alle 14 con le relazioni del pomeriggio e la raccolta di contributi e comunicazioni ulteriori inseribili negli Atti, e si concluderà con una tavola rotonda su “Un ruolo attivo per le Alpi Liguri nel riparto modale strada - ferrovia”, moderata dall’ing. A.Fornaroli.

Questo primo convegno si svolge a chiusura della “Settimana Europea della Mobilità”, col patrocinio gratuito della Commissione Europea, delle Regioni Piemonte e Liguria, della Provincia di Cuneo, dei comuni di Garessio e Albenga, della sezione ligure del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e gli Ordini degli Ingegneri di Imperia, Cuneo e Savona.