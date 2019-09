"Almeno 50 gazebo della Lega in tutta la Liguria, domani sabato 21 settembre e domenica 22, per dire NO al governo delle poltrone, dell’inciucio e dell’invasione" commenta il segretario federale della Lega Matteo Salvini.

“Grazie ai militanti della Lega, dopo aver riempito il prato di Pontida come mai successo in passato saremo ancora più numerosi in Piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre. Conte, Renzi, Grillo e il Pd non potranno scappare per sempre” conclude Salvini.