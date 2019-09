Cairo Montenotte, il Pd: "Perchè no ad un consiglio comunale aperto sulla sanità?"

Nota ufficiale del Pd di Cairo Montenotte :

"Il sindaco di Cairo dichiara che il consiglio comunale aperto alla cittadinanza sulla sanità richiesto dalle opposizioni non serve e non è una priorità perché l'assessore regionale alla sanità è già venuta due volte a Cairo. Ma quando è venuta quanti cittadini ha incontrato?

Va bene che si sia formata una commissione per vigilare sull'iter della privatizzazione. Ma perché non viene detto che la formazione della commissione si è resa necessaria perché ci sono stati errori compiuti dalla Regione? Perché no a un consiglio comunale aperto per informare la cittadinanza?

La cittadinanza deve essere informata e se il sindaco non vorrà farlo ci penseremo noi come opposizione ad organizzare un incontro pubblico".