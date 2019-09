Carige, Pd: "Bene aumento di capitale. Ora si guardi al futuro"

"Esprimiamo soddisfazione per l'esito dell'odierna assemblea dei soci di Carige. Il via libera all'aumento di capitale è una buona notizia, che fa ben sperare per il futuro della banca genovese e quindi per i correntisti, gli azionisti e i lavoratori" commentano dal Partito democratico (Gruppo Pd in Regione Liguria, Gruppo Pd Comune di Genova, Pd Liguria e Pd Genova).

"Ringraziamo il senso di responsabilità e il coraggio dimostrato oggi da tutti gli azionisti, che hanno creduto nel futuro dell'istituto - concludono dal Pd - C'è ancora molto da fare, ma il voto odierno segna sicuramente un passo molto importante per il salvataggio e l'indipendenza di Carige ed è un segnale forte per l'intero territorio ligure".