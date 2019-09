Frascherelli interessato al progetto renziano: "Da uomo di sinistra, curioso di capire il nuovo soggetto"

Non un caso isolato all'interno del quadro politico amministrativo nazionale e provinciale, ma come si configura questa scelta in seno alla maggioranza finalese?

“Che io sia schierato a sinistra è pacifico. Poi ho una maggioranza trasversale, votata in base ad una fiducia, una conoscenza o come riconoscimento di quanto fatto in amministrazione negli anni precedenti anche da chi alle europee ha fatto altre scelte. Ognuno è libero di avere un proprio orientamento politico, ed è il presupposto di ogni lista civica, per quanto riguarda la mia squadra e la mia giunta non credo di essere l'unico interessato, ma ciò non andrà ad intaccare per nulla la nostra visione di amministrazione che abbiamo per Finale”.