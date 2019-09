Cairo Montenotte: è tutto pronto per la presentazione del libro “Diario Giallo Blu” dedicato alla Cairese

Questa sera alle ore 21:00 il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” ospiterà la presentazione del libro di Daniele Siri “Diario Giallo Blu” dedicato alla Cairese.

Sarà l’occasione per ritrovare tantissimi protagonisti della storia calcistica cittadina, con folta rappresentanza dei giocatori della stagione 1984/85 che vinsero il campionato accedendo per la prima volta nella storia alla serie C.

Sarà una grande festa e la circostanza migliore per apprezzare il nuovo libro di Daniele Siri, ricco di storie, di aneddoti, di cronache e di personaggi che hanno costellato i primi cento anni di vita della Società Giallo Blu.

Converseranno con l’autore la scrittrice Giuliana Balzano e l’animatrice culturale Antonella Ottonelli, interverrà, come ai tempi di Radio Cairo 103, l’antico collega di microfono Alessandro Ghione.