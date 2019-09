Bollette idriche a Cosseria: CIRA posticipa i pagamenti

Il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, rispondendo a una "lettera aperta" che la minoranza aveva inoltrato nei giorni scorsi (leggi QUI), rende noto che CIRA, società che gestisce il servizio idrico cittadino, ha posticipato i pagamenti delle bollette a metà ottobre.

Nel comunicato dell'azienda si legge: "Stante la scadenza delle fatture in data 30.09.2019 concomitante con la scadenza di Tributi Comunali, siamo a prorogare il termine per il pagamento delle fatture del servizio idrico integrato sino alla data del 15 ottobre 2019 senza applicazione di more o interessi.

Il termine di cui sopra costituirà quindi nuovo riferimento temporale decorso il quale verranno gestite le eventuali procedure di sollecito.

In riferimento alla rateizzazione, offriamo come sempre piena disponibilità del nostro Servizio Clienti a recepire le richieste per le fatture di importo uguali o maggiori di 200,00 euro, a mezzo di semplice richiesta effettuata dal singolo utente interessato tramite i canali di contatto previsti: e-mail, telefono e presso il nostro sportello di Dego".