Stasera ultima data del Jova Beach Party. Ma non sarà "on the beach" e nemmeno ad Albenga

Doveva tenersi lo scorso 27 luglio ad Albenga, ma alla fine si terrà questa sera in quel di Linate. Il Jova Beach Party, il tour dell'estate 2019 di Jovanotti, concluderà questa sera ben lontano dal mare (nonostante quel beach rimasto comunque nel titolo) il suo percorso contraddistinto da diversi successi ma anche da più di un passaggio a vuoto. Uno su tutti l'annullamento della tappa ingauna che la Trident (organizzatrice del concerto) aveva spiegato con "il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria, che si è manifestato anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga".

E così l'evento più atteso dell'estate ponentina andrà in scena a circa 225 km dalla spiaggia albenganese e, seppur i biglietti acquistati in previsione del 27 luglio siano considerati validi anche per la data odierna, difficilmente si vedranno tanti fan del Jova in arrivo dal nostro comprensorio. Ciò nonostante, però, gli organizzatori prevedono un'affluenza intorno alle 100mila persone con 6 milioni di incasso utili a dare respiro a un tour che ha collezionato tanti sold out ma altresì perdite tra i 170mila e i 200mila euro a tappa.

Info di servizio per chi comunque partirà dal savonese per raggiungere l'aeroporto lombardo attualmente chiuso per lavori (ma l'area del cantiere sarà opportunamente divisa da quella del concerto): cancelli aperti dalle 12.30 dall'ingresso in via Forlanini e da quello di via Fantoli all'angolo con via Mecenate. Dalle 14.30 il via allo show che durerà fino a mezzanotte con esibizioni di gruppi e ospiti (tra gli altri, Benny Benassi, Takagi e Ketra, i genovesi Ex-Otago e Flavia Coelho) nel pomeriggio e il grande concerto di Jovanotti in serata.