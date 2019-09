Sono divampate poco dopo le 16 di oggi le fiamme in frazione Cenesi a Cisano sul Neva. L'incendio si è rivelato di grandi dimensioni e particolarmente impegnativo fin da subito, anche per l'area impervia in cui si trovano i focolai.

Sul territorio sono presenti tre squadre dei Vigili del Fuoco, numerosi gruppi di AIB/Antincendio Boschivo da tutto il comprensorio, un elicottero proveniente dalla Regione Liguria e un idrovolante Canadair.