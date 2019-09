Lunedì prossimo ad Albenga i funerali di Salvatore Sorrentino

Si svolgeranno lunedì 23 settembre, alle ore 15, nella Parrocchia del Sacro Cuore ad Albenga, i funerali di Salvatore Sorrentino. Il Santo Rosario sarà invece recitato domenica 22 settembre alle ore 18:30 nella camera ardente dell'ospedale ingauno.

L'artigiano orafo, deceduto a 78 anni di età, era un commerciante di quelli "di una volta", sempre gentile, attento alle esigenze del cliente, sorridente e preparato.

Per lunghi mesi, prima della chiusura definitiva, nel suo negozio "L'Angolo d'Oro", tra le centralissime via dei Mille e via Genova è rimasto il cartello "chiuso per malattia". L'uomo, infatti, fino all'ultimo, ha sperato di potersi riprendere dai suoi problemi di salute per ricominciare l'attività che tanto amava. Fino al tragico epilogo che ha gettato nello stupore e nello sconforto tutta la città.

Lascia la sorella Nunzia, il fratello Raimondo, i nipoti, Diletta e i parenti tutti.