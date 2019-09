Pietra Ligure: addio a Rocco Stivala. Lunedì 23 i funerali

Pietra Ligure piange la scomparsa, all'età di 49 anni, di Rocco Stivala.

Personaggio molto conosciuto in paese per via della sua attività di amministratore di condominio (con studio in Piazza della Vittoria), ma anche per i trascorsi da dipendente delle Poste e nelle fila del Maremola Basket, è mancato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove era ricoverato da qualche giorno in seguito ad un malore.

I funerali avranno luogo lunedì 23 settembre, alle ore 10.00, nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso in Pietra Ligure.

Il Santo Rosario sarà invece recitato domenica 22 settembre, alle ore 18.30, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona.

Rocco Stivala lascia la mamma Vittoria e la sorella Domenica oltre ai parenti e ai tanti amici.