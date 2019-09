Ponente Smart Mobility: Riprendono le attività presso la sede della New Energy Tomorrow di Stellanello dal 24 settembre al 3 ottobre

New Energy Tomorrow di Stellanello Località Bossaneto è punto di riferimento per soluzioni a risparmio energetico chiavi in mano; fornisce servizio completo negli accumuli termici ed elettrici ottimizzando gli utilizzi energetici. Inaugura, presso la propria sede, un ciclo di appuntamenti immancabili, dal 24 settembre al 3 ottobre, esposizioni ed incontri aperti con tecnici specializzati e direzionati verso le novità su sistemi di riscaldamento e comburenti, gestione dell’acqua e dell’energia elettrica altamente personalizzabili.

New Energy Tomorrow è realtà radicata nell'unicità territoriale improntata alla cura ed alla coltura, sostiene il recupero degli scarti di potatura e di lavorazione direttamente impiegabili come biomassa, capta l’energia solare dalle superfici impiegate a fotovoltaico, immagazzina l'energia elettrica in batterie ultracompatte ed ultraleggere ad alte prestazioni, imposta impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione confezionandoli su misura, tratta l'acqua tecnica degli impianti per mantenerli alla massima efficienza, purifica l'acqua potabile per renderla piacevolmente beverina.

Dal 24 settembre al 3 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Presso New Energy Tomorrow di Stellanello (Sv) Località Bossaneto

Massimo Lingua – Klover fuoco e passione

Klover è inserti, termocucine, stufe e termostufe ad accensione ultrarapida e combustione totale ed ermetica, brevetta il Pellet Cruise Control che gestisce il carico di combustibile a pellet bilanciandolo con sonde di prestazione, il tutto per garantire basse emissioni. Il calore è canalizzabile e l'impianto può contribuire alla produzione dell'acqua calda sanitaria. L'Applicazione Smartphone, leggera e intuitiva consente una programmabilità a distanza.

La storia di Klover inizia nei primi anni ‘70 a San Bonifacio, nella fervida provincia di Verona. La passione trasmessa di padre in figlio, ha trasformato quella che era una piccola azienda artigiana in un’evoluta realtà imprenditoriale italiana stimata per qualità e innovazione.

https://www.klover.it/

Mercoledì 25 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Presso New Energy Tomorrow di Stellanello Località Bossaneto

Riccardo Monelli - GEL - Hydrotechnology for life

Gel S.p.a. è leader nella gestione del ciclo integrato dell’acqua con stazioni antilegionella, anticalcare magnetici, debatterizzatori UV, impianti di purificazione dell’acqua ed inibitori di corrosione, sistemi ad osmosi inversa.

Soluzioni e tecnologie Innovative per rendere efficienti gli impianti idrotermosanitari e così ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2.

L’esperienza e le competenze acquisite in oltre 30 anni di attività, Gel S.p.a. progetta e realizza prodotti per il trattamento dell'acqua, offrendo soluzioni personalizzate e conformi ai più severi standard in termini di Salute, Sicurezza e Prestazione ambientale.

http://www.gel.it/

Martedì 01 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Presso New Energy Tomorrow di Stellanello Località Bossaneto

Antonella D’Alessandro - D’Alessandro Termomeccanica

La gamma D’Alessandro soddisfa diversi ambiti di richiesta e settori, dal riscaldamento residenziale, agricolo e zootecnico, a macchine al servizio di impianti industriali e teleriscaldamento. I combustibili di alimentazione generalmente impiegati, legna e pellet, si integrano a cippato e sansa; d'altronde, le biomasse sono risorse dell’uomo alla salvaguardia del pianeta.

D’Alessandro Termomeccanica, dal 1980, è produttrice di generatori di calore a biomassa: presta particolare attenzione alla progettazione e alla ricerca tecnologica di sistemi alternativi di riscaldamento.

http://www.caldaiedalessandro.it

Mercoledì 02 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Presso New Energy Tomorrow di Stellanello Località Bossaneto

Fina Fiorenzo – Esergetica

Le batterie d'accumulo energetico Freedom Light Battery sono modulari e sicure, emettono potenza massima per l'intero ciclo di utilizzo e durano sei volte in più rispetto alle batterie convenzionali - merito delle componenti in Litio Ferro e Fosfato di resa superiore.

Esergetica nasce nel 2013 da un team professionisti dell’efficienza energetica con l’ambizione di incentivare il cliente a gestire al meglio l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia.

http://www.esergetica.it

Seguici sulla pagina Fb Ponente smart mobility