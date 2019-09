A Quiliano ci si incontra per il "Software Freedom Day"

Oggi pomeriggio, a partire dalle 15 e fino alle 18.30, il GovonisLAB di Valleggia, in via Valletta Vado a Quiliano, ospiterà l’edizione savonese del Software Freedom Day, manifestazione gratuita di fine estate che si tiene in tutto il mondo per promuovere l’utilizzo del cosiddetto Software Libero, cioè dei sistemi operativi come Linux e dei programmi come Firefox, Gimp, Thunderbird e Libreoffice che possono essere liberamente scaricati da Internet e installati e utilizzati su tutti i computer e talvolta anche su smartphone e tablet.

Nell’occasione saranno anche presentate iniziative territoriali atte a favorire la divulgazione del Software Libero e a sensibilizzare la gente a una maggiore attenzione verso i programmi che installa sui propri computer. È inoltre previsto un intervento sull’utilizzo didattico dei videogiochi a scuola. Nel dettaglio il programma dell’evento prevede:

15: benvenuto del presidente dell’associazione Govonis.org, organizzatrice della manifestazione

15.15: presentazione dei concetti base del Software Libero

15.45: presentazione della suite di videoscrittura LibreOffice e dei formati aperti a essa correlati

16.30: presentazione di GovoniX, distribuzione di software GNU/Linux personalizzata da Govonis.org

17: introduzione alla grafica con applicazioni di Software Libero

17.45: principi di programmazione a oggetti tra gamification e storytelling

18.20: considerazioni finali