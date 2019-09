Millesimo è in Festival storico e letterario per i Capasso e i Centurione

È giunta l’ora per Millesimo per aprire i festeggiamenti per celebrare la storia e la cultura internazionale, domenica 22 settembre, con una giornata intensa di avvenimenti importanti a cura dell’associazione culturale caARTEiv.

Il programma inizia alle 15:30 con la premiazione del Festival caARTEiv delle Arti 2019, in sala consiliare del Comune di Millesimo, e con la commemorazione ai principi e marchesi Centurione Scotto e Cattaneo Di Belforte con il presidente di AssoCastelli, barone Ivan Giuseppe Drogo Inglese.

I visitatori potranno vedere nelle sale comunali, una grande mostra fotografica dedicata al capitano della regia aeronautica Vittorio Centurione Scotto, nonché la presentazione del libro di Simona Bellone “Un grande amore con le ali” e “La famiglia di Vittorio Centurione Scotto - Marchesi e a Principi al Castello Centurione di Millesimo (Savona)”, ed assistere alla conferenza con proiezione “I presunti Misteri del Castello di Millesimo” a cura del relatore Cicap, Silvano Fuso.

L'omaggio culturale e storico si estende anche agli illustri letterati internazionali di adozione altarese: Aldo Capasso e Florette Morand, con la professoressa Franca Maria Ferraris che elogerà la personalità della guadalupense premiata dall’accademia di Francia, mentre il critico d'arte Marco Pennone estenderà il suo omaggio al periodo letterario giovanile capassiano, Simona Bellone evocherà la fondazione del “realismo” e presenterà il libro “Grazie Aldo Capasso Merci Florette Morand” nonché il “Premio internazionale per la Cultura Italiana nel mondo” e il sito www.condividendocultura.it ; interverrà anche il ceramista Ettore Gambaretto della "Casa delle Arti" di Albisola superiore, il quale realizzò delle sculture per il ventennale “Premio Capasso”.

La giornata di cultura internazionale si concluderà con una visita guidata al Monastero S.Stefano, alla Chiesa e al Chiostro del Convento, nonché alle sale del Relais del Monastero, ristorante e sala Sedute Spiritiche, con rinfresco per tutti i convenuti.

È altresì aperta per tutta la giornata, la mostra collettiva di Marialaura Canaparo, Ramona Arnello, Simona Bellone e in memoria a Marcella Rebora, nel primi due piani del medievale Castello Del Carretto.