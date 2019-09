Savona, Vigliercio fedele al Pd: "Ci sono e ci sarò"

In questi giorni di diatriba tra "scissionisti renziani" e "fedelissimi" al partito di provenienza, il segretario provinciale savonese del Partito Democratico Giacomo Vigliercio affida al profilo Facebook le proprie riflessioni: "In questi giorni ho riflettuto molto. Per cambiare il Paese attraverso riforme giuste che restituiscano opportunità ed eliminino le ingiustizie serve un grande partito.



Il Partito Democratico deve vincere questa sfida con la forza, la sensibilità e le idee di tutti.



Per questo io ci sono e ci sarò, insieme a uomini e donne che sappiano insieme promuovere e sostenere con generosità e forza queste sfide".