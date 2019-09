Sicurezza a Savona, Levrero: "Lunedì 23 sarò al presidio della PM per ascoltare i cittadini"

"Come annunciato fin da subito, non ci può essere un progetto sulla sicurezza che non parta dal coinvolgimento attivo della cittadinanza e dagli esercenti, ecco perchè lunedì mattina, dalle ore 10, saremo presenti l'Assessore Zunato ed io per ascoltare i cittadini, coloro che hanno attività, valutandone criticità e proposte. Tutto per andare avanti insieme nel comune obiettivo di rendere più sicura ed attrattiva la nostra città". Afferma l'Assessore Levrero