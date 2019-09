Savona: la storia di una gatta "salvata al bar"

Difficile recupero, da parte dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Animali di una gatta impaurita, che era entrata nel bar Flipper di via Paleocapa a Savona, rifugiandosi in un punto irraggiungibile; alla fine, presa per fame e golosità, è entrata nella gabbia-trappola posizionata da diverse ore dall’Enpa e contenente un gustoso bocconcino di cibo.

E’ ora ricoverata presso la sede di via Cavour 48 r dell’Enpa dove, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il proprietario che l’ha perduta la potrà vedere e riavere.