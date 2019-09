Autovettura colpisce il guard-rail autostradale tra Finale e Orco Feglino

Incidente, poco prima delle 18 di oggi, sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra i caselli di Finale Ligure e Orco Feglino.

Un'autovettura, a causa della pioggia, ha iniziato a zigzagare terminando la propria corsa contro il guard-rail.

Non gravi fortunatamente gli occupanti del mezzo. Non si registrano particolari code o rallentamenti della circolazione sul tratto ma si invitano comunque gli automobilisti alla prudenza, sia per il maltempo, sia per le operazioni di rimozione del veicolo danneggiato.