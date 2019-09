Acque Minerali Calizzano conferma il sodalizio con Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Dopo la partnership di successo della scorsa stagione anche per il campionato 2019/2020 Acqua Minerale di Calizzano sarà l’acqua ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. L’acqua ligure, in qualità di “Acqua Ufficiale” sarà presente con il suo marchio sui LED posizionati a bordocampo alla Vitrifrigo Arena e disseterà tutto lo staff tecnico, medico e societario del club pesarese, oltre ai ragazzi del settore giovanile e ad essere presente in area hospitality in occasione dei match casalinghi di Serie A.



Acqua Minerale Calizzano “Fonti Bauda” dal 1961 imbottiglia l’acqua proveniente dalle Fonti Bauda garantendo così un prodotto di qualità che si contraddistingue per leggerezza, purezza e freschezza. Le sorgenti delle Fonti Bauda si trovano nel Comune di Calizzano, in provincia di Savona, all’interno delle Alpi Marittime all’altezza di circa 1080 metri sul livello del mare. L’acqua Fonti Bauda è classificata come “minimamente mineralizzata” grazie al suo residuo fisso di 39,9 mg/l, oltre ad aver ottenuto nel 2007 il riconoscimento del Ministero della Salute come “indicata per i neonati” e utilizzabile per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Calizzano produce circa 40 milioni di bottiglie all’anno ed esporta i suoi prodotti in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Messico, Australia, Francia e Russia.



Il proficuo rapporto che ha legato Acqua Minerale di Calizzano e la VL e che continuerà anche nella stagione che è partita da poco è espresso anche dal Direttore Marketing dell’azienda ligure Pier Paolo Gallea: “Siamo felicissimi di confermare la partnership che vede protagonisti la nostra Azienda e la VL Pesaro. Abbiamo tutto l’interesse e il piacere di consolidare la propria presenza in Emilia Romagna e Marche, zone in cui gli abitanti sono grandi consumatori ed estimatori della nostra acqua grazie anche al nostro distributore ufficiale NUOVA DAB. Affiancarci ad una realtà sportiva così importante e seria ne associa ulteriormente valori positivi. Grazie alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro abbiamo scoperto uno sport sano e coinvolgente che riesce a raggruppare migliaia di famiglie pronte a tifare la propria squadra del cuore con grande senso di appartenenza“.



“Acqua Minerale di Calizzano con il proprio piano marketing ha come obiettivo primario quello di aumentare la visibilità sul territorio nazionale, per promuovere e far conoscere la sua acqua pura e fresca. Vi è sempre una maggiore richiesta di prodotti e questo spinge la nostra Azienda sempre più verso nuovi ed ampi orizzonti; e grazie a ciò è meritevole di lode per il suo grande sviluppo degli ultimi periodi e per essere soltanto una delle due aziende rimaste nel territorio Ligure, che si sta facendo strada per competere con le maggiori aziende del mercato delle Acque minerali”, aggiunge Pier Paolo Gallea.



Il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa commenta con entusiasmo la prosecuzione dell’accordo: “Sono molto soddisfatto per due motivi: in primo luogo perché abbiamo avuto l’opportunità di conoscere un’azienda molto seria che anche in questa stagione ci fornirà un prodotto fondamentale per la squadra, sia in allenamento che in gara. Inoltre, Calizzano è un’azienda ligure, proprio come lo sono io e anche per questo motivo mi sento molto legato a questa realtà che sarà al nostro fianco anche nel 2019/2020”.