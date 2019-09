Grande successo di pubblico per il Duo Paola & Chantalle al Palazzo Tagliaferro di Andora

Sabato 21 settembre 2019 si è svolto il concerto del Duo musicale Paola e Chantalle presso il Palazzo Tagliaferro di Andora organizzato dal Comune con il sostegno e in presenza della Vicesindaco Patrizia Lanferdi e del Sindaco Mauro Demichelis.



Si sono esibite Paola Lepore e Chantalle Allomello, un duo con notevole esperienza e numerosissimi concerti alle spalle.



Il concerto di Paola e Chantalle intitolato “Mi ritorna in mente” è stato un percorso sull’evoluzione musicale relativa ai tempi e ai luoghi, toccando le tappe salienti della musica italiana e straniera che hanno lasciato un segno nella memoria dagli anni 20 ad oggi. Le due belle musiciste hanno coinvolto l’appassionato ed attentissimo pubblico dell’Auditorium del Palazzo Tagliaferro, dimostrando grandissima abilità e sinergia, creando una perfetta fusione di ritmi e ricordi musicali.



A fine serata le artiste hanno ringraziato il Comune di Andora ed in particolare in Sindaco Mauro Demichelis e la Vicesindaco Patrizia Lanfredi per la sensibilità dimostrata in tutti questi anni per la musica e per la cultura che oggi nel paese di Andora ritrova molto spazio e attenzione.

In una sala gremita di spettatori e visti i numerosi applausi durante il concerto, ringraziando le musiciste per la presenza, il Sindaco Demichelis ha confermato che Paola e Chantalle saranno nuovamente ospiti ad Andora per allietare il pubblico con le loro magiche note durante il periodo delle feste natalizie.

Il servizio fotografico dell’evento è stato realizzato da Mihai Bursuc, fotografo professionista torinese, che da anni collabora con i più conosciuti giornali online e cartacei, locali e nazionali. Il professionista è arrivato appositamente da Torino ad Andora per immortalare i momenti più significativi del concerto andorese del duo Paola e Chantalle.

Foto di Mihai Bursuc.