L'Avis Rocchetta Cairo spegne 40 candeline: la grande festa ha coinvolto tutto il paese (FOTO)

Un traguardo importante. Nella giornata odierna, domenica 22 settembre, l'Avis Rocchetta Cairo ha festeggiato il 40° anniversario della sua fondazione. I festeggiamenti hanno coinvolto i suoi donatori, le consorelle e tutto il paese.

Dopo il ritrovo davanti alla sede Avis in via Chiappa, intorno alle ore 9.30, si è tenuto un corteo per le vie del paese e la deposizione di una corona in memoria ai caduti. A seguire, è stata celebrata la Santa Messa presso la parrocchia di Sant'Andrea e la premiazione dei donatori e soci fondatori. La mattinata si è conclusa con un rinfresco offerto dall'Avis presso i locali delle Opes.

Questo il ringraziamento redatto per l'occasione dal presidente Michele Carlevarino : "È per me un onore essere subentrato a Roberto Castellano nella presidenza dell’Avis di Rocchetta e ricoprire tale ruolo nel gruppo 'avisino' rocchettese nell'anno che celebra il 40° anniversario di fondazione".

"In occasione di questa ricorrenza, voglio esprimere un vivo ringraziamento, profondamente riconoscente e sentito nell'intimo, ai fondatori del gruppo. Un senso di gratitudine speciale ai generosi donatori nonché a tutta la popolazione di Rocchetta e alle associazioni locali, che hanno sempre appoggiato, sostenuto e incoraggiato l'Avis".