Varazze, prende vita la riqualificata Piazza Dante (FOTO e VIDEO)

Niente più posteggi ma una vera e propria porta d'accesso al borgo Solaro. La riqualificata Piazza Dante a Varazze è stata inaugurata nella serata di ieri dal sindaco Bozzano e la sua giunta alla presenza dei ingegneri e architetti autori dell'opera e dei cittadini.

850mila euro la spesa complessiva per un intervento che la città aspettava da tempo: "Quattro anni intensissimi sotto ogni aspetto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, si commentano da soli" spiega un soddisfatto sindaco Alessandro Bozzano.

Ma non mancano le polemiche, come la pendenza della piazza che in caso di pioggia, e quest'oggi potrebbe già essere un importante banco di prova, potrebbe creare problemi agli esercizi commerciali della via: "Non siamo preoccupati, crediamo ci sia un convogliamento delle acque molto potenziato rispetto a quello di prima e la pendenza è rimasta uguale. Non ci saranno problemi ma nel caso saremmo qua per risolverli, la città non si ferma su quello" conclude il primo cittadino.