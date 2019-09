Un grazie all'operato dei Carabinieri del Comando di Alassio

Dalla Dama ai Meriti dei Savoia Patrizia Bottiglieri riceviamo nella nostra redazione e pubblichiamo una nota di sentita approvazione nei confronti dell'operato del Comando dei Carabinieri di Alassio in questo fine settimana e nel corso di tutto il mese di settembre.

Scrive la Dama Patrizia Bottiglieri:

"La Città di Alassio plaude onorata la partecipazione degli Uomini dell'Arma, rischierati in Alta Uniforme, in un momento importante per la comunità come la sfilata in processione delle reliquie del Santo Padre Pio".

Prosegue Bottiglieri:

"Un ringraziamento al Comando Carabinieri di Alassio che costantemente sono vicini alla collettività garantendo sicurezza al territorio. Un comando che rappresenta un punto di grande forza per i cittadini e per il turismo di Alassio.

Onore all'Arma, grande istituzione da sempre animata da valori di servizio, di fedeltà allo Stato, di rigore morale, di vicinanza a noi cittadini, rettitudine e grande senso di comunità. Tra noi e con noi cittadini senza distinzione alcuna. Grazie per lo sguardo sempre attento al servizio della comunità".