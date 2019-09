Albisola, parte la pulizia dei rii Nifosse, Carpineto e Boraxe

Vista la situazione che si è venuta a creare nei rii Nifosse, Carpineto e Boraxe a Albisola soprattutto per la vegetazione di varie dimensioni e consistenza che potrebbe parzialmente ostruire il regolare scorrimento delle acque negli alvei, il sindaco ha immediatamente firmato un'ordinanza di pulizia delle aree.

La società Albisola Servizi si dovrà occupare di effettuare la pulizia e lo sfalcio della vegetazione nell’alveo dei rii nei tratti: nel Rio Boraxe dal ponticello carrabile in prossimità del civ. 86 di Via Boraxe fino all’intersezione con Via Lino Saettone; nel Rio Carpineto nel tratto compreso tra il civico 52 di Via Carpineto e la confluenza del rio con il torrente Sansobbia e nel Rio Nifosse nel ratto compreso tra il civico 15 ed il civico 4 di Via Nifosse.

La partecipata albisolese dovrà effettuare ogni intervento necessario tramite l’utilizzo di mezzi meccanici e manuali, accedendo agli alvei fluviali interessati attraverso i punti di accesso esistenti, con le condizioni meteorologiche favorevoli, cercando di non mettere in pericolo gli operatori e di smaltire tutti i rifiuti vegetali e non, derivanti dagli interventi di pulizia dei corsi d’acqua.