Costa Crociere a Savona: 850.000 crocieristi e la garanzia di 700 posti di lavoro

Il Comune di Savona presente al Salone Nautico di Genova per analizzare e spiegare quanto è emerso dallo studio, realizzato da Deloitte & Touche, Università di Genova e Università di Amburgo, che fotografa l’impatto economico della compagnia crocieristica in Europa. Il contributo fornito all’Italia è pari a oltre 3,5 miliardi di euro e circa 17.000 posti di lavoro.

"Costa Crociere è presente a Savona dal 1996 e ha confermato la Città come suo home port fino al 2044 con un impegno di spesa di oltre 20 milioni di euro - spiega il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio - Savona è il V porto italiano e il IX del Mediterraneo e si appresta ad accogliere, a fine novembre, l'ammiraglia della Costa Smeralda interamente alimentata a LNG. La sostenibilità è l'obiettivo che l'Amministrazione e Costa Crociere si prefiggono attraverso un protocollo d'intesa che prevede la mobilità sostenibile grazie agli eco tour con bici elettriche e alle navette elettriche. La riduzione dell'impatto ambientale con un costante monitoraggio dei fumi e il 90 per cento di riciclo dei rifiuti. L'economia circolare attraverso la destinazione delle eccedenze alimentari a Caritas. Lo sviluppo di progetti didattici incentrati sul Santuario dei cetacei e Pelagos Plastic free. E, infine, l'implementazione del servizio di accoglienza e dell'offerta di escursioni: lo IAT riceve ogni anno oltre 62.000 visitatori italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, russi e orientali. L'Amministrazione sta per cantierare il nuovo percorso turistico orizzontale e verticale (sulla Torretta) con l'apertura del sottopasso per i crocieristi. Costa Crociere, inoltre, sostiene la stagione artistica estiva al Priamar, movimenta nella nostra Città oltre 850.000 crocieristi e garantisce 700 posti di lavoro".