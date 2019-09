La "frecciata" di Toti al Conte-bis: "Che tassino le merendine, noi liguri abbiamo la focaccia"

Talvolta la politica può essere affrontata anche con leggerezza e col sorriso, senza necessariamente usare toni "urlati" o aggressivi.

In questi giorni ha fatto certamente discutere, nel bene e nel male, la proposta del governo in carica di arginare l'aumento dell'IVA scegliendo misure alternative, come la tassazione di prodotti alimentari ritenuti "poco salutari", come gli snack dolci e le bibite gassate.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha replicato con una foto ironica sul suo profilo Facebook, mentre fa merenda con una fetta di tradizionalissima, tipica, sana, semplice "fugassa". E scrive: "Quando ti tassano le merendine... Ma tu sei ligure e hai la focaccia"...