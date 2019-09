Savona, confronto assessori-cittadini in piazza del Popolo: a breve l’avvio del controllo di vicinato

“È un bene sentire i cittadini, i diretti utenti della piazza e dei dintorni, sono loro che vedono determinate anomalie e particolari situazioni, se la sicurezza è preservata oppure no”. L’assessore alla sicurezza Roberto Levrero insieme all’assessore al commercio Maria Zunato questa mattina in piazza del Popolo nel presidio della polizia locale hanno ascoltato i cittadini, coloro che hanno attività, valutando criticità e proposte sul prossimo avvio del controllo di vicinato.

“Naturalmente non ci fermeremo a Piazza del Popolo, ma è indispensabile che si possa interloquire con "responsabili di zona" scelti liberamente dai cittadini, affinché possano rappresentare per noi amministratori il diretto collegamento con quella specifica porzione di territorio. Quindi rinnovo l'invito ad amministratori condominiali, privati ed imprese a creare comitati di quartiere affinchè, con cifre esigue, si possa veramente mettere a punto un piano di sicurezza che oltre a rendere più serene le nostre vite, valorizzerà anche il patrimonio immobiliare” conclude Levrero.

Piazza del Popolo ma anche via XX Settembre e i giardini e le panchine nei pressi del Tribunale, zone molto spesso soggette al degrado, per i quali i cittadini lamentano da tempo un intervento.

“Il mercato è stato un punto di forza per la valorizzazione di Piazza del Popolo insieme anche al trasferimento dei produttori agricoli - spiega l’assessore Zunato - la piazza deve appartenere ai cittadini, con queste iniziative miglioreremo la qualità non solo dei servizi ma della vivibilità. Stando in mezzo alla gente si riesce a fare bene la politica”.