Savona, senso unico alternato in corso Mazzini per i lavori dell'ex ospedale San Paolo

A partire dalle 21:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo per il periodo di oggi lunedì 23 settembre a venerdì 27 settembre a Savona nel tratto di Corso Mazzini all'intersezione con l'asse di Corso Italia e Viale Dante Alighieri via al senso unico alternato.

Dopo l'intervento di chiusura di piazza Giulio II, proseguono i lavori sull'ex ospedale San Paolo e in questo caso, verrà realizzato l'allaccio alla rete delle acque bianche. Sarà presente il divieto di fermata, su entrambi i lati, istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di banchina rialzata compreso fra il controviale di Corso Mazzini e la parte della centrale strada savonese a ponente dell'attraversamento pedonale.

E' garantito il transito veicolare nelle direzioni consentite con l'istituzione di un senso unico alternato secondo le fasi dei semafori presenti operanti fino alle ore 2.00, disciplinati da almeno due movieri della San Paolo Spa.

Fino al 16 novembre sarà chiusa al transito piazza Giulio II e il traffico è deviato per chi proviene da Via Giuria lungo via Manzoni, Via Garassino e l'accesso all'area di piazza Giulio II avverrà direttamente da Via Giacchero tramite l'istituzione di una corsia dedicata con direzione ponente levante oltre al riassetto della disposizione dei posteggi.