Frontale tra due autovetture, verso le 13 di oggi, in via Alla Strà, la strada che porta alla Conca Verde di Savona.

Il bilancio è di un codice verde per un uomo di 34 anni e di un codice giallo per una donna di 45. Entrambi sono stati trasportati dai militi della Croce Bianca Savona all'ospedale San Paolo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per i rilevamenti.