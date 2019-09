Morto dopo enfisema, medico del Santa Corona a giudizio: la difesa chiede una nuova perizia

Continua il processo legato alla morte del 65enne Bruno Toselli, deceduto nel dicembre del 2016 all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per il quale è indagata la dottoressa Paola Maineri, medico del reparto di chirurgia toracica, che deve rispondere di omicidio colposo.

Toselli, che aveva già problemi cardiaci, era stato ricoverato per un enfisema polmonare sotto cutaneo, passando prima per l’ospedale San Paolo di Savona, dal 28 novembre al 2 dicembre, per essere poi trasferito al nosocomio pietrese.