Elettrodomestici SMEG : caratteristiche e peculiarità degli elettrodomestici SMEG

SMEG è l'acronimo di Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, insomma in questa sigla, la storia e la geo-localizzazione dell'azienda.



SMEG - Breve storia di una famiglia di successo

La crea e la conduce con successo la famiglia Bertazzoni, che mira a una tecnologia in continua evoluzione. Nei primi anni del 1950, la SMEG affianca alla sua principale attività, la metallurgia, le prime produzioni di elettrodomestici. Nel 1970 batte sul tempo tutti i competitor e presenta al mondo intero la prima lavastoviglie della storia. Si chiamava "Niagara". L'avvento delle cucine componibili, cambia radicalmente la produzione in fabbrica e porta a un investimento sempre più concreto nel settore degli elettrodomestici, tanto che il loro brand viene affiancato dalla specifica: "la tecnologia che arreda".



I piccoli di casa SMEG



In cucina, anche nella tua, non può mancare il valido e insostituibile supporto dei piccoli elettrodomestici, incredibili macchine che ti risolvono le piccole incombenze della quotidiana routine culinaria. Hanno un design, piacevole e di grande effetto, delicatamente colorati e curati in ogni dettaglio, possono diventare simpatici complementi d'arredo che si sposano perfettamente su ogni tipo di arredo.



Il bollitore rosso SMEG

Simpatico, ha una forma bombata vagamente retrò, che strappa il sorriso e bordure in acciaio, rigorosamente inox, gradevolmente moderne. Dotato di un manico perfettamente isolato dal calore che produce, il suo serbatoio interno contiene circa 1.7lt di liquido, pari a circa sette tazze.

Ha di serie un'importantissima doppia funzione: lo spegnimento automatico al raggiungimento dei 100° e per assenza di acqua. Questo bollitore lo puoi trovare in tantissime tonalità: rosa confetto, nero, crema, bianco, polvere, azzurro, acciaio e nella splendida versione tiffany; in sintesi un colore per ogni gusto.



Lo spremiagrumi SMEG

Questo piccolo ma indispensabile elettrodomestico, della stessa divertente linea di design del bollitore, ha una chiusura che ricorda quella di un disco volante. La scusa giusta per far bere la spremuta al tuo bimbo, "trasportata per lui da un UFO".

Disponibile anche lui in tutte le soluzioni di colore.



Il tostapane SMEG

Adori il pane caldo a colazione? Non puoi non avere questo elettrodomestico, meglio se è SMEG.

Ha un utilissimo cassettino raccoglibriciole posto alla base, tosta al punto giusto il tuo pane e soprattutto si può usare con e senza pinza, quindi toast o fetta unica non è un problema.

Disponibile in tutti i colori, con il tostapane smeg scalderai il pane con allegria, funzionalità e precisione.



L'estrattore di succo SMEG

Ovviamente stiamo parlando di un livello tecnologico e qualitativo altissimo, super accessoriato e facilissimo da smontare e rimontare dopo la pulizia. Viene posizionato tra i migliori estrattori sul mercato anche se il suo prezzo d'acquisto non è tra i più accessibili.

Colori a scelta e design d'effetto.



Il frullatore SMEG

Imbattibile, così è stato definito dai consumatori. La sua forma ricorda le pubblicità americane degli anni '50, davvero divertente e singolare. Ha una struttura in alluminio pressofuso e la caraffa in Titan è caratterizzata dalla totale assenza di Bpa, il nocivo bisfenolo prodotto da alcune plastiche. Anche per questo elettrodomestico, in fatto di colori, non avrai che l'imbarazzo della scelta. In tema di frullatori, la SMEG ne produce anche a immersione per un veloce utilizzo.



Impastatrice SMEG

Viene chiamata anche "planetaria", "mescolatrice" o, più classicamente "robot da cucina".

In qualsiasi modo tu la voglia chiamare è un elettrodomestico indispensabile per chi ama cucinare in modo serio. Solida e dotata di ottimi accessori, semplice da pulire, forse traballa un pochino quando si spinge al massimo, ma la vibrazione è minima. E' osannato dalle consumatrici che lo hanno provato, è praticamente l'elettrodomestico giusto per chi ama i piatti totalmente fatti in casa. Il corpo e la base dell'impastatrice sono in alluminio pressofuso mentre l'attacco ciotola, è in acciaio inox. Ha ben 10 livelli di velocità.



La macchina da caffè espresso e il macinino SMEG

L'unica pecca di questo prodotto è forse il prezzo non proprio accessibile ma in fatto di tecnologia e funzionalità non la batte nessuno. Caffè e cappuccino sono perfetti, aromi naturali e gusto unico.

Intuitiva e semplice si può utilizzare la macchina da caffè espresso SMEG sia con il caffè in polvere sia con le comode cialde. La sua tecnologia consente anche la preparazione di tè e tisane. Le parti non in plastica sono in acciaio inox e ha tra le varie funzioni, anche l'erogatore vapore.



Nelle descrizioni di ogni singolo elettrodomestico, ti ho raccontato anche i pareri dei consumatori per darti un'idea veritiera della qualità dei singoli articoli, speriamo ti aiuterà a scegliere un elettrodomestico SMEG per la tua cucina.