Due trenini navetta, 500 parcheggi e un’area camper gratuiti per arrivare all’Oktoberfest Cuneo

È ormai diventato uno dei simboli del Paulaner Oktoberfest Cuneo, con la sua spola quotidiana tra piazza Galimberti e piazza d’Armi per condurre i visitatori nel cuore della festa, e anche quest’anno non può certo mancare all’appello. Sono i due “Oktoberfest Cuneo Express”, i trenini navetta messo gratuitamente a disposizione del pubblico dagli organizzatori, che in tre anni hanno trasportato migliaia di persone dal centro città all’area dell’evento. E per chi arriva in auto da fuori, un ampio parcheggio free da 500 posti nei pressi del padiglione, vicino all’ex Caserma Montezemolo, dove è stata anche allestita un’area camper anch’essa gratuita.

Sono ormai più di mille i chilometri percorsi dai due trenini denominato “Oktoberfest Cuneo Express” in questi tre anni, per portare i visitatori dalle vie della città al centro della festa. Un percorso con capolinea in piazza Galimberti (lato via Roma) e diverse fermate lungo corso Nizza, per arrivare fino in piazza d’Armi davanti all’ingresso della manifestazione. Per salire basta cercare la fermata più vicina e aspettare il suono della campanella che annuncia l’arrivo del trenino. La prima partenza da piazza Galimberti è alle ore 18 nei giorni feriali e alle ore 11 nei week end, seguendo gli orari di apertura del padiglione. Solo per la giornata di domenica 6 ottobre, i trenini effettueranno un percorso alternativo a causa della presenza del mercato tradizionale in corso Nizza: non potendo percorrere il tratto da piazza Europa e piazza d’Armi, svolteranno in corso Brunet, per poi risalire da via Bersezio, proseguire in via Medaglie d’Oro e immettersi in via Avogadro, senza fermate intermedie.

Nei giorni di maggiore affluenza i trenini in funzione saranno due. Per coloro che invece arrivano in città da fuori in macchina, oltre al posteggio per auto e camper di piazza d’Armi, restano a disposizione tutti i parcheggi di testata di Cuneo: Movicentro (zona stazione ferroviaria), piscina comunale, ex-eliporto in corso Kennedy, piazzale Discesa del Gas, piazza Boves, corso de Gasperi (direzione Est-Ovest) e piazzale della Costituzione. In tutta l’area intorno all’evento sarà vietato parcheggiare qualunque mezzo per ragioni di sicurezza. Per aggiornamenti visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it e relative pagine Social.