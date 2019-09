"Game of Kings" debutta al Porto Antico di Genova con due "sold out" clamorosi

Ci siamo, Game of Kings si presenta a Genova con due Sold Out, attese oltre 500 persone alla premiere al Porto Antico. Il 26 settembre al "The Space Cinema Porto Antico" l'evento "tutto esaurito" é la proiezione della serie ligure, un risultato senza eguali che proietta la Liguria in vetrina, sul grande schermo.

Tra gli invitati, le cariche politiche regionali, il presidente Toti, il sindaco di Genova e gli assessori, insieme ai protagonisti del progetto e agli ospiti di film commission Liguria, per una proiezione speciale alle 17,30.

Due anni di lavorazione giunti al termine, la serie cross-mediale destinata al web passerà da tv e grande schermo, e inizia propro in grande, con la premiere al multisala the space porto antico del capoluogo ligure, pronto ad accogliere oltre 500 spettatori già muniti di prevendita. Un evento privato autorizzato da Siae e reso possibile grazie all'associazione culturale d&e animation che si è appoggiata ad uno dei cinema più importanti di Genova per presentare un prodotto senza eguali, la prima serie medieval/fantasy tutta italiana, girata interamente in Liguria e autoprodotta. Una dimostrazione che persone capaci e cariche di entusiasmo possono portare a termine un progetto così ambizioso, pur senza i budget di una grande produzione che ovviamente pongono dei limiti al progetto, che con grande lavoro ha tentato di rendere più "invisibili" possibile. Una valorizzazione della Liguria senza eguali, dai castelli alle spiagge, le location di questa avventura cinematografica sono tutte liguri, mettendo in evidenza luoghi e borghi meravigliosi che meritano visibilità. Regista Gioele Fazzeri e autore Dario Rigliaco, due nomi discussi da media e TV ormai da un paio d'anni, da quando iniziarono la scalata di Game of Kings, ritenuta impossibile da tanti, o addirittura giudicata un "rischio assurdo" per la carriera dei due artisti, ma loro ci hanno creduto e con tanto impegno e lavoro hanno messo insieme una squadra di oltre 300 persone nel giro dei due anni, capaci di raggiungere i risultati che stiamo vedendo. Un anno fa riempivano le sale dell'America, quest'anno il palcoscenico sarà quello del The Space, ma la musica è la medesima. Aumenta la capienza delle sale ma anche la richiesta, il sold out è sia per lo spettacolo delle 20 che per quello delle 22:30.

Il 3 ottobre game of kings sarà presentato al multisala diana di Savona, il 4 ottobre a Pietra Ligure, cinema Moretti.