Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 a Saluzzo è tempo di Mattoncino Mania!

Come ormai da diversi anni, a Saluzzo viene organizzata da Bollati Giochinfanzia in collaborazione con LEGO, Mattoncino Mania 2019, l'unica manifestazione di zona dedicata a questo cult che vede il celeberrimo marchio di costruzioni occupare interamente i suggestivi locali storici della ex-caserma Mario Musso di Saluzzo, ospitando la sezione Collezionisti e la sezione Juniores.

L’imperdibile appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre e sarà memorabile.

A Mattoncino Mania 2019 verranno allestiti circa 2000 mq di opere inedite presentate dai 130 espositori provenienti da varie località italiane.

La sezione collezionisti e la sezione Juniores saranno distribuite abilmente per offrire al visitatore una perfetta visione d’insieme.

Moc Lego di originalissima creazione, Vintage, Classic, City, Trains, Minecraft, Ideas, Ninjago, Star Wars, Harry Potter, Hidden, Avengers, Collection, Architecture, Technic, Friends, Disney e tanto, tanto altro…

Grazie anche al grande successo della scorsa edizione, in cui i laboratori didattici tenuti dalle classi del liceo scientifico Bodoni di Saluzzo e dell’istituto Arimondi-Eula di Savigliano hanno entusiasmato i partecipanti, anche quest’anno Mattoncino Mania farà il bis proponendo nuove attività interattive con i ragazzi delle superiori e presenterà l’interessante progetto “Mi Lego al territorio” realizzato dagli studenti universitari del Politecnico di Torino, il tutto con uno sguardo attento all’attualissimo tema dell’ecologia.

La nuova edizione vedrà anche i partner della manifestazione diventare parte attiva nel creare contenuti e materiali assolutamente a tema:

- Eviso contribuirà creando plastici per spiegare anche ai più piccoli come l’energia elettrica compie l’interessante percorso che ci regala la luce, dalle fonti rinnovabili al suo utilizzo finale, rigorosamente tutto in mattoncini:

- All Quality Tech permetterà ai giovani visitatori di ri-costruire un telefonino utilizzando elementi “basici” da assemblare;

- Albertengo realizzerà un mini panettone a tema, piccolo nelle dimensioni ma di grande qualità, personalizzato Mattoncino Mania, acquistabile solo durante l’evento;

- Bus Company, dopo aver percorso in lungo ed in largo la provincia con i bus personalizzati Mattoncino Mania, presenterà durante la manifestazione un nuovo, interessante progetto;

- Il Corriere di Saluzzo sosterrà l’iniziativa con i propri mezzi di comunicazione.



Amici da sempre dei bambini, Acqua Eva e Latterie Inalpi regaleranno a tutti i piccolini fino ai 10 anni il biglietto di ingresso alla manifestazione.

La manifestazione è patrocinata della Città di Saluzzo, della Fondazione Amleto Bertoni e da Terres Monviso-Move ed è l’unica di zona organizzata in collaborazione con Lego che, ancora una volta, provvederà a fornire dei maxi modelli assolutamente inediti.

La prima parte della manifestazione ospiterà il Museo Storico Bertoni: in un’atmosfera magica, il glorioso passato artistico di Saluzzo si fonderà con la modernità dei coloratissimi Mattoncini Lego.

All’interno del percorso espositivo sarà presente un’ampia zona ristoro di nuova gestione, e sarà allestita una grande area gioco gratuita con animatrici dedicate e libero accesso a tutti i piccoli visitatori.

All’interno sarà presente anche un fornitissimo negozio Lego, gestito da Bollati Giochinfanzia, nel quale potranno essere acquistati centinaia di articoli a prezzi assolutamente competitivi (gli stessi applicati dai Lego Stores ufficiali) e non solo… Sarà infatti possibile utilizzare il buono sconto immediato rilasciato all’ingresso!

Per facilitare il parcheggio sarà attivo il divertente servizio navetta gratuito su trenino musicale che collegherà la ex Caserma Mario Musso al centro città dove, per tutta la giornata di domenica, si potranno anche ammirare le bancarelle del Mercantico.

ORARI

sabato 05 ottobre orario continuato ore 15.00 - 22.00

domenica 06 ottobre orario continuato ore 10.00 – 19.00

INGRESSO

€ 3.50

Bambini fino ai 10 anni:

INGRESSO GRATUITO

offerto da Acqua Eva e Latterie Inalpi

Evento Facebook: Mattoncino Mania 2019

Pagina Facebook: Bollati Giochinfanzia

Profilo Instagram: Bollati Giochinfanzia