Bilaterale Liguria-Piemonte, assessori Lega: "Essenziale allargarlo ad altre Regioni"

Gli assessori leghisti della giunta ligure esprimono soddisfazione al termine dell’incontro bilaterale, tenutosi questa mattina in Regione Liguria assieme ai colleghi piemontesi. Occasione per fare il punto su numerosi argomenti, che vedono Liguria e Piemonte protagoniste. “Molti spunti di lavoro comune sia per quanto riguardi intese bilaterali, sia per temi di rilevanza nazionale. In particolare - rimarca la vicepresidente e assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali Sonia Viale -, abbiamo convenuto l’importanza di un protocollo d’intesa che affronti temi sanitari di assoluta rilevanza, quali la mancanza di medici, la mobilità passiva e le politiche per la famiglia e i minori”.



“Vince la squadra, siamo convinti che il lavoro collettivo sia essenziale per ottenere assieme importanti risultati” sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. “Ci auspichiamo di allargare presto questa esperienza alle altre regioni limitrofe. Nella fattispecie - aggiunge Benveduti -, lo sviluppo economico non è un’attività a compartimenti stagni, ma un settore che necessita l’intersecarsi delle varie attività produttive dislocate sul territorio nazionale, che come amministratori pubblici abbiamo il dovere di salvaguardare e potenziare”.



Soddisfazione manifestata anche dall’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai: “Giornata importante, di condivisione e definizione di strategie e buone pratiche per uno sviluppo extra-regionale. Con i colleghi abbiamo approfondito tematiche d’interesse comune, come la zootecnia, la fauna selvatica, la pesca sportiva, l’anti-incendio boschivo, l’agricoltura, la vespa velutina e l’apicoltura. Abbiamo confermato poi - prosegue Mai - la determinazione circa la candidatura Unesco nel parco delle Alpi del Mediterraneo”.