Regione: integrazione al bando relativo alla Sottomisura M08.03 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020

Lo scorso 2 agosto è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 719 il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sulla Sottomisura M08.03 – “Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, per un importo pari a 6.527.500 euro.

Considerato che i fabbisogni in materia di prevenzione dei danni alle foreste sono di ampia diffusione sul territorio regionale e che, di conseguenza, è opportuno favorire l’accesso ai finanziamenti da parte di un largo numero di soggetti, la Regione Liguria ha deciso di apportare un’integrazione al bando in questione che vada proprio in questa direzione, limitando a uno il numero di domande che ciascun richiedente può presentare e limitando altresì a 400.000 euro il sostegno massimo concedibile a ciascun beneficiario.

Restano invece invariate tutte le altre disposizioni previste dal bando approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 719 dello scorso 2 agosto.